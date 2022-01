Superlega, si giocano quattro match, due partite rinviate

22-01-2022 11:35

Torna in campo la Superlega di volley ancora martoriata dai contagi. Rinviate Milano Modena e Perugia Piacenza. In campo le partite dell’undicesima giornata di ritorno prevista per il 5 e 6 marzo quando però sono state spostate le Final Four di Coppa Italia.

Oggi, alle 15.00, è la sfida tra Itas Trentino e Consar RCM Ravenna. I padroni di casa hanno visto rinviare al 2 marzo il recupero infrasettimanale con Vibo ma vengono da un successo convincente con Monza nei Quarti di Coppa Italia dove affronteranno Milano in Semifinale. I romagnoli, invece, continuano a essere ultimi in classifica con 2 soli punti e nessuna vittoria.

Sabato alle 18.00 scocca l’ora del derby veneto con Verona Volley, undicesimi in classifica, e la Kioene Padova, ottava forza del torneo che dopo l’eliminazione nei Quarti di Coppa Italia a Perugia cerca una prestazione importante.

Domenica il turno si apre alle 15.30 con Top Volley Cisterna – Gioiella Prisma Taranto, sfida n. 16 tra le due squadre con il bilancio dei precedenti che premia i pugliesi (9-6). Domenica alle 18.00, per il remake della Semifinale di Del Monte Supercoppa tra Cucine Lube Civitanova e Vero Volley Monza. Il 23 ottobre 2021 i brianzoli si sono imposti sui cucinieri per la prima volta nella storia per 3-1.

Turno di riposo per la Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia.

11a Giornata di Ritorno Regular Season SuperLega Credem Banca

Sabato 22 Gennaio 2022, ore 15.00

Itas Trentino – Consar RCM Ravenna

Sabato 22 Gennaio 2022, ore 18.00

Verona Volley – Kioene Padova

Domenica 23 Gennaio 2022, ore 15.30

Top Volley Cisterna – Gioiella Prisma Taranto

Domenica 23 Gennaio 2022, ore 18.00

Cucine Lube Civitanova – Vero Volley Monza

Sir Safety Conad Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza

Riposa: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

