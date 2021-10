31-10-2021 20:56

Terza vittoria su tre partite per Trento, che piega i campioni d’Italia di Civitanova in una gara valida per la terza giornata di Superlega. La squadra di Lorenzetti si è imposta con i parziali di 25-16, 21-25, 25-11, 26-24.

La Lube senza Zaytsev e Juantorena riesce a reagire solo nel secondo set, ma poi cede nettamente sotto i colpi del duo Kaziyski-Michieletto. In classifica l’Itas Trentino è prima con 9 punti, Civitanova sesta a 4 punti.

OMNISPORT