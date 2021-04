Super Lega, Valentina Vezzali esprime la sua preoccupazione

Non manca il commento sulla questione Super Lega anche di Valentina Vezzali, sottosegretario con delega allo sport del Governo Draghi.

“Sto seguendo con attenzione la vicenda della Super Lega di calcio e sono molto preoccupata per le conseguenze che uno scontro istituzionale potrebbe portare alla filiera dello sport che, ricordo, comincia con i campionati giovanili e porta, poi, fino ai campionati internazionali e ai Giochi Olimpici”.

E poi: “Non entro nel merito della questione per il rispetto dovuto all’autonomia dello sport – aggiunge – ma non posso non sottolineare che lo sport è in grado di coinvolgere miliardi di persone in ogni angolo del pianeta, perché rappresenta i sogni di ogni bambina e bambino e non certo per la pur importante industria economica che lo anima. Mai, nemmeno di fronte agli interessi economici, possono venire meno i principi del merito, della sana competizione, della solidarietà così come i valori educativi dello sport”.

OMNISPORT | 19-04-2021 19:55