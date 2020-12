Suzuki, possibile un team satellite in MotoGP nel 2022

Lo storico titolo mondiale conquistato con Joan Mir secondo il team manager Davide Brivio rende necessaria la creazione di un altro team per migliorare ulteriormente la moto.

Secondo il team manager del Team Suzuki di MotoGP Davide Brivio, protagonista della conquista di uno storico titolo mondiale con Joan Mir, per migliorare ulteriormente la moto si renderebbe necessaria la creazione di un’altra scuderia. “Due soli piloti che raccolgono dati non è abbastanza – ha commentato Brivio ad Autosport -. Al massimo entro aprile dell’anno prossimo decideremo se introdurre una seconda scuderia per il 2022”.

OMNISPORT | 23-12-2020 14:19