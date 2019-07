Svolta Milan, ecco il regista per Giampaolo

Dopo Rade Krunic e Theo Hernandez, primi due acquisti del nuovo Milan targato Maldini-Boban in dirigenza e Marco Giampaolo in panchina, il mercato rossonero vive un’accelerazione quando mancano ormai pochi giorni al raduno di Milanello.

Il nuovo rinforzo milanista arriva a centrocampo, laddove i rossoneri non sono riusciti ad agganciare Stefano Sensi, regista del Sassuolo trattato a lungo, ma poi soffiato dall’Inter. Dopo aver preso in considerazione Jordan Veretout della Fiorentina, sul quale però i viola non hanno voluto abbassare le richieste iniziali, ecco la virata improvvisa su un prospetto più giovane e con caratteristiche leggermente diverse. Il Milan è infatti a un passo dalla chiusura dell’acquisto di Ismaël Bennacer, centrocampista algerino dell’Empoli, classe ’97. Le due dirigenze si sono incontrate giovedì mattina a Casa Milan arrivando rapidamente a un accordo, che fa seguito al benestare del giocatore, arrivato in tempi molto rapidi.

Da limare solo gli ultimi dettagli, quindi, per un affare che dovrebbe costare al Milan circa 18 milioni. Bennacer sarebbe il secondo acquisto dall’Empoli dopo Krunic e il suo arrivo dovrebbe escludere appunto quello di Veretout, per il quale sono ancora in corsa Napoli e Roma: improbabile infatti che il Milan si esponga a un’altra spesa significativa nel reparto.

Bennacer, che ha un passato anche nell’Arsenal tra il 2015 e il 2017, è stato portato in Italia dall’Empoli nell’estate 2017, diventando subito un punto fermo della squadra di Andreazzoli che ha prima conquistato la promozione in A a suon di record e poi lottato fino alla fine per la permanenza, retrocedendo però all’ultima giornata.

Mediano in origine, Bennacer ha poi avanzato il proprio raggio d’azione giocando anche da trequartista nell’Empoli, ma Giampaolo sembra deciso ad affidargli le chiavi della manovra schierandolo in regia.



SPORTAL.IT | 04-07-2019 22:53