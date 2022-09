Svolta Monza, esonerato Giovanni Stroppa

13-09-2022 11:28

Fine dei giochi: l’avventura di Giovanni Stroppa sulla panchina del Monza è già finita. La notizia è di pochi minuti fa e la decisione è arrivata due giorni dopo l’unico punto conquistato in questo campionato, ovvero quello ottenuto a Lecce grazie al risultato di 1-1.

Fino a quel momento la squadra brianzola aveva inanellato cinque sconfitte consecutive su cinque uscite stagionali, ecco il vero motivo che ha convinto la società a prendere questa decisione così netta e senza ripensamenti.

Chi al suo posto? Al momento la squadra è stata affidata all’allenatore della Primavera Raffaele Palladino e non è detto che Berlusconi non scelga definitivamente lui come post Stroppa, ma nel frattempo si scatena il toto nomi. In primis quello di Claudio Ranieri, alle sue spalle provano a conquistare punti Andreazzoli e Donadoni.