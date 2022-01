Szczesny sprovvisto di Green Pass: in Supercoppa tocca a Perin

11-01-2022 18:20

Sarà una Juventus chiamata a fare i conti con diverse assenze, quella che mercoledì sera contenderà all’ Inter la Supercoppa Italiana. Massimiliano Allegri infatti, dovrà rinunciare, tra infortuni e squalifiche, ai vari Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro e Chiesa, e inoltre non schiererà tra i pali il portiere titolare Szczesny.

Ad annunciare il fatto che a difendere la porta bianconera sarà Mattia Perin, è stato lo stesso tecnico della Juve nel corso della conferenza stampa di presentazione della gara che si disputerà a San Siro .

Una scelta obbligata quella di Allegri e dettata dal fatto che l’estremo difensore polacco non è ancora in possesso del ‘Green Pass’: “Domani gioca Perin in porta. Questo poiché Szczesny arriverà all’ultimo minuto perché dobbiamo seguire un protocollo ben definito. Siccome tutti i giocatori si sono vaccinati e lui è l’ultimo che si è vaccinato, il percorso è che fino a dopodomani non ha il Green Pass. Dovrebbe arrivare allo stadio all’ultimo momento e quindi all’ultimo momento andrà in panchina”.

Per poter risultare regolarmente a disposizione, Szczesny dovrà seguire, così come da regola, tutto il protocollo prestabilito per le norme anti-Covid ed avendo iniziato pochi giorni fa il ciclo vaccinale il via libera per vedere al Meazza potrebbe arrivare realmente a ridosso del calcio d’inizio.

