Tacchinardi a gamba tesa su Endt

Alessio Tacchinardi, ai microfoni di SportMediaset, ha risposto a David Endt.

"Ho letto le parole del famosissimo David Endt e voglio dirgli che si deve letteralmente vergognare – ha detto -. Quella squadra dal primo giorno di ritiro ha lavorato duramente e seriamente per provare ad ottenere un sogno: cercare di riportare a Torino la coppa. Ci siamo riusciti con grande merito e con grandissimi sacrifici. Quindi vergognati e mi auguro che i giocatori della Juventus abbiano un ulteriore stimolo per eliminare, per l’ennesima volta, l’Ajax. Un saluto Endt e vergognati".

SPORTAL.IT | 19-03-2019 18:20