Tacchinardi legge le carte di Juve-Inter

Ai microfoni de IlBianconero.com, Alessio Tacchinardi ha fatto il suo pronostico di Juve-Inter: "Dico 2-1 per la Juve. I bianconeri vanno avanti con Ronaldo, pareggio di Lautaro e gol decisivo di Higuain. Vedendo le ultime partite della squadra di Sarri mi auguro che Gonzalo possa partire titolare, nel tridente insieme a Dybala e Ronaldo. In questa Juve stanno mancando giocatori d’area, i centrocampisti si inseriscono poco e per questo la presenza di un attaccante come Higuain potrebbe aiutare per la manovra di gioco".

Antonio Conte tornerà allo Juventus Stadium da ex: "Non saranno sicuramente le stesse emozioni che avrebbe provato con il pubblico presente, penso che Antonio sia contento di non incontrare i tifosi avversari perché per lui sarà una gara meno pesante".

"Non so che tipo di accoglienza avrebbe ricevuto, ma sono d’accordo con Agnelli quando dice che ha fatto parte di una pagina importante della Juve. E’ dura accettare il fatto che sia andato all’Inter, ma Antonio ha fatto la storia".

SPORTAL.IT | 07-03-2020 19:12