Tavecchio: "Tifo l'Argentina, sono mezzi italiani"

L'ex presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio torna a parlare del Mondiale in corso: "Il Mondiale è una manifestazione che guardiamo tutti con grande nostalgia, sono quattro mesi che non dico nulla quindi significa che mi dispiace. Per chi tifo adesso? Considerato che sono mezzi italiani io tiferei per l'Argentina".

Perché non ha sostituito Ventura prima di Italia-Svezia: "E con i soldi di chi? Se erano i miei avrei fatto quello che volevo ma con quelli pubblici non si può fare. Avevamo appena rinnovato il contratto aumentandolo. Mancini ct? Ha esperienza notevole, la sua forza sta nei giocatori e dovrà essere capace di assemblarli, il resto conta poco".

SPORTAL.IT | 25-06-2018 15:00