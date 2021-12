Team DSM, ufficiale la separazione con Tiesj Benoot

07-12-2021 16:03

Dopo Marc Hirschi e Ilan Van Wilder, anche Tiesj Benoot saluta il Team DSM rescindendo in anticipo il contratto in essere con la formazione tedesca.

Vengono dunque confermate le voci che volevano l’ex Lotto-Soudal prossimo alla separazione con la squadra teutonica la quale, dal canto suo, ha confermato come la decisione di mettere fine al rapporto col classe 1994 sia stata presa perché questi “non poteva mantenere i suoi impegni, che si riflettevano nelle prestazioni sia in bici che giù dalla bici” e, così facendo, rischiava di ledere le “dinamiche positive con i corridori e il personale all’interno del team”.

Più conciliante invece la spiegazione fornita da Benoot che, con toni più distensivi, ha inquadrato così la sua scelta.

“Ho bei ricordi qui al Team DSM e ho imparato molto. È divertente far parte di questa squadra, ma è anche impegnativo. Questo non è un aspetto negativo nei confronti della squadra; lo staff e i tanti specialisti, così come i compagni di squadra, sono tutti davvero appassionati, ecco perché i corridori possono ottenere molto da loro stessi. Semplicemente, non ero completamente in grado di farlo insieme a loro. Auguro il meglio alla squadra, ai miei colleghi e ai compagni di squadra”.

OMNISPORT