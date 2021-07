Team Usa, Lillard invita alla calma: "Non è successo niente"

La parola d’ordine all’interno del Team Usa è non drammatizzare.

La sconfitta contro la Francia al debutto a Tokyo 2020 farà parlare ancora a lungo, non solo perché ha spezzato un’imbattibilità che durava dalla semifinale di Atene 2004, ma tanto il ct Popovich, tanto le stelle della squadra che hanno commentato la partita hanno invitato alla calma.

Queste le parole di Damian Lillard: “Penso che abbiamo una storia di dominio costruita grazie alle nostre tante vittorie, anche se non abbiamo mai stupito più di tanto la gente. Devo dire che non capita spesso di vedere Team Usa andare in campo e perdere, soprattutto all’inizio di una competizione”.

“Per questo temo che molte persone faranno sembrare questa sconfitta come la fine del mondo – ha dichiarato il play di Portland – ma il nostro lavoro come professionisti è quello di rappresentare il nostro paese alle Olimpiadi. Dobbiamo fare ciò che è necessario per risollevarci e possiamo ancora realizzare ciò che siamo venuti qui per realizzare”.



OMNISPORT | 25-07-2021 21:03