Tegola Italia, Caterina Bosetti salta l'Europeo

Piove sul bagnato per l’Italia femminile di pallavolo. Dopo la deludente avventura a Tokyo 2020, chiusa ai quarti di finale contro la Serbia, le ragazze di coach Mazzanti puntano al riscatto all’Europeo al via il prossimo 18 agosto e in programma tra Serbia, Croazia, Bulgaria e Romania dal 18 agosto.

Alla competizione tuttavia non parteciperà Caterina Bosetti, alle prese con un infortunio.

Ad annunciare il proprio forfait è stata la stessa schiaccatrice di Novara attraverso un post sul proprio profilo Instagram: “Mi sembra un incubo… Speravo di scrivere un post diverso tra qualche settimana dopo l’Europeo… ma invece eccomi qui… con il cuore in mano a pezzi… Mi sono sempre detta “la ruota gira” e girerà anche per me prima o poi… Saluto quest’estate in Nazionale con un infortunio che mi terrà fuori dal campo per un po’… SONO L’ESEMPIO CHE SI TRONA PIU’ FORTI DI PRIMA”.

Solo nei prossimi giorni, dopo che Bosetti sarà stata sottoposta ad ulteriori accertamenti, sarà possibile stabilire con precisione i tempi di recupero.

Intanto per Mazzanti si apre il dilemma della sostituzione della schiacciatrice in vista dell’Europeo. Il ct punterà su una delle ragazze presenti nel gruppo di Nations League svoltasi a luglio, ma fuori allenamento da settimane, o su un’adattata, che comunque non sarà Indre Sorokaite, presente a Tokyo, ma la cui assenza ad Euro 2021 è già stata annunciata?

Il debutto dell’Italia è previsto per il 20 agosto a Zara contro la Bielorussia.

OMNISPORT | 13-08-2021 11:30