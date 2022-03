04-03-2022 16:32

Il Portogallo sarà costretto a fare a meno di Ruben Dias per i playoff mondiali per Qatar 2022. Il difensore del Manchester City si è fatto male a un ginocchio nella sfida di FA Cup contro il Peterborough, e ne avrà almeno per 4-6 settimane.

Il Portogallo è una potenziale avversaria dell’Italia: il 24 marzo afronterà la Turchia all’Estádio do Dragão, e in caso di passaggio del turno se la vedrà con la vincente del match tra gli Azzurri e l’Italia di Roberto Mancini.

OMNISPORT