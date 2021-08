Tennis, a Toronto avanzano Medvedev e Tsitsipas

Mentre Rafael Nadal ha dato annuncio del suo ritiro, a Toronto sono scesi in campo i primi giocatori teste di serie.

Il russo, Daniil Medvedev, testa di serie nuero uno ha vinto in rimonta contro Alexander Bublik. Ora, agli ottavi affronterà il vincente tra James Duckworth e l’azzurro Jannik Sinner.

Vince, ma senza convivere Tsitsipas, il greco che in queste settimane sta arrancando batte il francese Humbert in tre set e dopo un black out nel secondo set.

OMNISPORT | 11-08-2021 10:24