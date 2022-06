Tennis, Alcaraz non perde fiducia: "Posso vincere uno Slam"

01-06-2022 11:47

Carlos Alcaraz, dato alla vigilia del Roland Garros tra i favoriti per il titolo, ieri 31 maggio, è uscito di scena dal torneo per mano di Zverev. Nonostante questo k.o lo spagnolo è comunque sicuro del suo potenziale come lui stesso ha spiegato.

“Devo imparare una lezione . Penso che sia stato un match difficile e lottato, ma non sono partito bene e a questi livelli, nei quarti di uno Slam, giochi contro i migliori del mondo quindi non ti puoi permettere partenze lente. Cercherò di migliorare nel prossimo Slam e nelle prossime partite, ma non mi sento così lontano dal raggiungere una semifinale Slam o addirittura vincere. Imparerò da questo tipo di partita, ma credo di avere il livello e la fiducia per vincere uno Slam o arrivare in semifinale la prossima volta”.