Tennis, Andreas Seppi annuncia il suo ritiro

13-10-2022 13:38

La notizia era nell’aria, Andreas Seppi dice baste a si ritira dal tennis a 38 anni.

In carriere, tre i titoli, a livello ATP, conquistati dall’azzurro: Eastbourne, Belgrado e Mosca. Per anni, prima dell’arrivo di Fognini, Berrettini e Sinner Seppi è sempre stato il numero uno d’Italia ed è arrivato anche in top 20 (best ranking numero 18 al Mondo).

Oggi però, dopo diversi infortuni e un periodo fatto di alto e bassi il nativo di Bolzano ha dato l’annuncio.

Ai microfoni di Rai Südtirol ha spiegato: “Prima o poi arriva la fine per tutti e a 38 anni non credo ci sia da vergognarsi. Il momento in cui ho deciso che sarebbe stata l’ultima stagione è stato durante gli US Open, dove alla terza partita mi ha fatto di nuovo male la spalla e non sono riuscito a giocare. Ho dovuto accettare questa fine”.

L’azzurro si è poi lasciato andare a una battuta su Federer: “Non so se sia stata una fortuna o una sfortuna aver giocato nell’era di Roger. Napoli e Ortisei saranno i miei ultimi tornei. Non ho ancora le idee molto chiare su cosa farò dopo il tennis, ci sono diverse opzioni, vedremo”.