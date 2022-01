08-01-2022 11:41

C’era molta attesa ad Adelaide, per la super sfida tra la numero uno al mondo Ashleigh Barty e Iga Swiatek. La padrona di casa si impone in scioltezza per 6-2 6-4. La tennista può riconfermarsi dopo la vittoria del 2020.

Nell’altra semifinale arriva una vittoria netta di Elena Rybakina. La kazaka ha la meglio sulla giapponese Misaki Doi (n.105 al mondo) per 6-4 6-3 dopo un’ora e 25 minuti di gioco.

OMNISPORT