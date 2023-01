Tennis, ATP 250 Adelaide: Djokovic in finale, Medvedev ko

07-01-2023 14:00

Novak Djokovic sbarca in Australia e, da quel momento, nessuno può più niente contro questo avversario. Il Djokver di Belgrado infatti raggiunge la finale del torneo ATP 250 di Adelaide battendo in semifinale il russo Daniil Medvedev.

Finisce 6-3 6-4 per il serbo, che nella giornata di domani andrà a caccia del titolo numero 92 a livello ATP. Per conquistarlo, dovrà battere lo statunitense Sebastian Korda (vincitore della semifinale su Nishioka per ritiro del giapponese sul punteggio di 7-6, 1-0).