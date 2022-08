Tennis, ATP Cincinnati: Sonego si qualifica per il tabellone principale

14-08-2022 22:33

Lorenzo Sonego è il terzo italiano in tabellone nel main draw del Masters 1000 di Cincinnati e raggiunge Jannik Sinner, reduce dal successo di Umago e Mattero Berrettini, entrambi di diritto nel tabellone. Il tennista torinese ha quindi superato le qualificazioni battendo nella sfida decisiva lo statunitense Klahn in due set con il punteggio finale di 6-2 6-4 in un’ora e diciotto minuti di gioco. Alla truppa italiana si potrebbero aggiungere anche Fabio Fognini e Lorenzo Musetti, impegnati con Lajovic e l’americano Giron.