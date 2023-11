Tennis, ATP Finals: Sinner è pronto al debutto e svela perché vive a Montecarlo e non in Italia

Manca pochissimo all'esordio di Sinner alle ATP Finals di Torino: in un'intervista al Corriere della Sera, Jannik parla di Djokovic, Coppa Davis e della sua residenza.

11-11-2023 21:32

Tutto pronto per l’attesissimo debutto di Jannik Sinner alle ATP Finals. Torino è vestita a festa per il campione azzurro e per gli altri magnifici sette protagoniste dell’atto finale della stagione, almeno a livello individuale: la settimana successiva, infatti, il carrozzone si sposterà quasi in blocco a Malaga, dove sono in programma le Finals di Coppa Davis, ultimo grande appuntamento del 2023 per il mondo delle racchette.

Sinner e l’ammirazione per Djokovic: “Non vedo l’ora”

In un’intervista concessa al Corriere della Sera, Sinner ha spiegato il perché della sua ammirazione per Novak Djokovic:

Perché ti ritrovi davanti uno che ha vinto 24 Slam, tre su quattro solo quest’anno. A livello di risultati, il migliore che questo sport abbia mai avuto. Io spero di incontrarlo prima possibile, già nel girone, sono le partite importanti per la crescita, quelle per cui dico: vinco o imparo. Djokovic mi dirà dove sono. Io mi ci sono sentito più vicino quest’anno in semifinale a Wimbledon, pur perdendo in tre set, che l’anno scorso nei quarti, quando avevamo lottato per cinque. Non vedo l’ora. Sono le partite per cui mi alleno tutti i giorni, quelle che mi caricano di pressione.

Jannik sincero: “Montecarlo? E con chi gioco in Italia?”

Allenamenti che Sinner fa a Montecarlo. Schietta la risposta alla domanda sul perché abbia scelto di vivere nel Principato, piuttosto che in Italia:

È una scelta professionale, null'altro. A Montecarlo giochi all'aperto tutto l'anno, ci sono tutti i top player, i campi sono sempre a disposizione: sembra un Master 1000. Con chi giocherei in Italia? E io devo pensare ad allenarmi nel modo migliore, sennò non progredisco.

Sinner, il no alla Coppa Davis e la crescita muscolare

Infine un’ulteriore passaggio sul discusso no al precedente turno di Davis con la Nazionale italiana, che tante polemiche aveva scatenato: