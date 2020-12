Tennis, Azarenka: "Ho grande fiducia nelle mie capacità"

Un torneo WTA Premier vinto e una finale Slam raggiunta hanno riportato Victoria Azarenka ai piani alti del tennis femminile mondiale. La tennista bielorussa, è consapevole delle proprie capacità, tutto sta nel restare in buona salute.

Adesso si appresta a giocare ogni torneo come possibile vincitrice ma è un tipo di pressione che non la spaventa né la stupisce. “Non posso dire che sia stata una grande sorpresa per me tornare a questo livello di gioco perché ho grande fiducia nelle mie capacità e so cosa posso fare quando sono in buona salute e a quale livello posso giocare” ha detto Azarenka ai microfoni di CGTN Sport.

