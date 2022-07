Tennis, Berrettini di nuovo negativo: quando in campo

04-07-2022 16:02

Dopo la brutta delusione di Wimbledon, saltato da Matteo Berrettini perché positivo al Covid, l’azzurro è tornato negativo ed è tornato anche in campo.

Come testimoniato dal profilo Instagram, il romano è di nuovo al lavoro a una settimana di distanza dalla dolorosa rinuncia a partecipare alla terza prova Slam dell’anno. L’azzurro, dopo alcuni sintomi, si era sottoposto volontariamente al test scoprendo di aver contratto il virus.

Un peccato dopo aver vinto su erba Stoccarda e Queen’s.

Su Instagram ha scritto: “Sono in forma, sano e di nuovo ad allenarmi. Grazie a tutti per i bei messaggi della scorsa settimana. Significa molto per me”. Ora dopo questo ennesimo stop dovrebbe tornare in campo in Svizzera nel 250 di Gstaad su terra.

Un torneo che rievoca bei ricordi dato che nel 2018 ha vinto proprio lì il primo torneo della stagione. Lo Swiss Open parte il 18 luglio e sarò un ulteriore test per la forma fisica dopo operazione e Covid in vista della stagione sul cemento nordamericano.

Superficie dove ha dimostrato di poter fare bene e che avrà il suo appuntamento clou nello US Open. Ci si augura che finalmente Berrettini possa essere privo di problemi e prendere parte all’ultima prova Slam del 2022.