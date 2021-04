Tennis, Berrettini fa il punto sul sua condizione

Dopo gli Australian Open, Matteo Berrettini è stato praticamente fermo: il problema agli addominali riportato agli Australian Open gli ha infatti impedito di giocare i tornei successivi.

L’azzurro, dopo un buon inizio tra prova Slam e ATP Cup si è preso un momento di pausa per recuperare e a ripreso a giocare questa settimana, a Cagliari in doppio con il fratello Jacopo.

A Supertennis ha così parlato del suo stato di forma: “Credo non sia il caso di aspettarsi troppo fin da subito, proprio perché devo darmi il tempo necessario a ritrovare il giusto ritmo, comunque prossima settimana giocherò il Masters 1000 a Montecarlo, poi Belgrado, una settimana di allenamento, quindi gli appuntamenti di Madrid e Roma. Spero davvero di arrivare al top della condizione per gli Internazionali d’Italia, il torneo a cui tengo di più, nella mia città”.

E sul problema agli addominali: “Era piuttosto complicato e serviva massima attenzione perché provando a lavorare per rinforzare una zona si deve comunque evitare di appesantirne altre, per non incorrere in ulteriori problematiche. Sono partito dall’Australia con tanto dispiacere ma anche con tanta fiducia dentro. Dopo aver iniziato l’anno alla grande con il cammino brillante del nostro team Italia in ATP CUP mi ha fatto male, non solo fisicamente, dover lasciare un torneo così importante come gli Australian Open senza nemmeno poter scendere in campo e provarci”.

OMNISPORT | 08-04-2021 15:59