L'ex tennista ha commentato i primi mesi della stagione 2023

24-04-2023 14:48

Intervistato da OA Sport, l’ex tennista ed ora commentatore tecnico Paolo Bertolucci ha espresso la propria opinione sui primi mesi del 2023 relativi alla stagione internazionale del Tennis.

Sulla decisione di Sinner di non prendere parte all’ATP di Barcellona: “Quando si pianificano le stagioni, lo si fa con un certo anticipo e per giocatori di altissimo livello come Sinner, che puntano a vincerli i tornei e non a raccattare punti qui e lì, si deve andare incontro alle proprie esigenze e non a fare i conticini. Mi sembra logico che dopo aver fatto tantissimi match in un mese, ricordando le semifinali a Indian Wells e a Montecarlo, la Finale a Miami su superficie diverse, si sia preso giustamente un po’ di tempo per rifiatare e riempire il serbatoio. Ha 18 giorni di tempo per prepararsi e fare al meglio quello che conta maggiormente per un tennista del suo calibro, ma qui stiamo a fare i calcoli, sui 90 punti che perde ecc“.

Sulla prestazione di Musetti a Barcellona: “Ha giocato alla pari con Tsitsipas due set, poi ha avuto un calo fisico e mentale nel terzo, ma ci sta. E’ talmente giovane che ha ancora 100 cose da mettere a posto, ma all’età sua essere n.18 del mondo e fare i risultati che fa. Tanto di cappello. Mettiamoci in testa che lui sarà pronto tra due anni, tutto quello che viene prima è tanto di guadagnato“.

Su Nadal e Djokovic: “Su Rafa sono molto preoccupato e mi auguro davvero di ritrovarlo a Roma, anche se non so se per lui sarà sufficiente giocare al Foro Italico per essere pronto a Parigi. I suoi problemi fisici sono davvero importanti. Per quanto riguarda Djokovic, tutto nella norma. Mi fa sorridere chi fa notare le sconfitte di questo periodo di rodaggio. Il suo obiettivo è il Grande Slam, del resto non gliene frega niente“.

Su Berrettini: “Avrebbe bisogno come il pane di giocare a Roma e a Parigi per essere pronto per la sua parte di stagione preferita, ovvero sull’erba. Non giocare al Foro Italico e a Parigi lo mette in una serie condizione di difficoltà ed è un vero peccato. Del resto, lui ha un chiaro deficit fisico e il suo tennis così “bestiale” a mio parere non lo aiuta“.