Tennis, Billie Jean King si schiera a favore di russi e bielorussi

25-01-2023 13:43

L’ex campionessa di tennis Billie Jean King è tornata a parlare dell’esclusione degli atleti russi e bielosussi da Wimbledon visto che dall’All England Tennis Club, sembra ci sia l’intenzione di mantenere questo provvedimento.

“Bisogna fare come tutti gli altri tornei del grande slam. La vita è troppo breve, penso che si dovrebbe lasciarli giocare, guadagnare punti e denaro”.

Un anno fa arrivò la decisione di imporre il divieto: una scelta controcorrente rispetto ad Australian Open, Roland-Garros e US Open. In risposta, cosa che ha destato parecchie polemiche, ATP e WTA non hanno assegnato punti.