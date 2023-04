Tennis, buoni segnali per Thiem

L'austriaco è tornato alla vittoria in un 1000

11-04-2023 11:41

Dominic Thiem ha dato buoni segnali nel primo turno di Montecarlo, concedendo appena 5 game a Richard Gasquet, sconfitto per 6-1 6-4.

La prima vittoria in un 1000 da Roma 2021. “Non è tanto la vittoria in sé, più che altro è stato importante il modo in cui è arrivata. C’erano già stati segnali positivi la scorsa settimana ad Estoril, ora sento di essere migliorato ulteriormente. Ho la sensazione positiva di poter colpire forte tante volte ripetutamente senza che il polso mi causi dolore. Ora l’obiettivo è di mettere insieme tutti i pezzi del puzzle”.

E sul suo momento: “La scorsa stagione, anche quando da metà 2022 in poi ho ricominciato a vincere, sentivo che la mia potenza non era ancora tornata. Adesso invece, da qualche settimana, sento di star tornando a pieno regime, a partire dagli allenamenti. Adesso mi fido ciecamente del polso e del mio dritto, già la scorsa settimana sapevo di star facendo male con dritto e rovescio”.