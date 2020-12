Tennis, Cash punzecchia Kyrgios: "Pensi a giocare"

Non è stato un 2020 da incorniciare per Nick Kyrgios, anzi…di lui, si è parlato purtroppo non a causa delle prodezze di tennis, ma di quanto successo fuori dal campo. Il tennista australiano ha deciso di non prendere parte a nessun torneo dopo la ripartenza del Tour ATP ed ha fatto discutere per molte dichiarazioni rilasciate nel corso degli ultimi mesi.

Kyrgios ha dato vita ad una infinta diatriba social con alcuni dei protagonisti dell’Adria Tour ideata da Novak Djokovic iniziando a sentenziare sulle azioni degli altri tennisti fuori dal campo. Uno degli atleti più colpiti dai “rimproveri” di Kyrgios è stato sicuramente Alexander Zverev, reo, secondo Kyrgios, di non aver rispettato il periodo di auto-isolamento dopo il focolaio creatosi all’Adria Tour. Il tennista tedesco era infatti stato fotografato ad una festa in riva al mare, cosa non sfuggita a Kyrgios che lo ha prontamente attaccato sui social.

Kyrgios è entrato così bene nella sua parte che ha continuato a dispensare consigli, attirando però l’attenzione dei suoi colleghi. A dire la sua anche Pat Cash che riassume un pò il pensiero dei vari tennisti: “Conosco Nick personalmente e faccio davvero poca attenzione a quello che dice. Vedo che ora, invece di giocare a tennis, sta dando consigli agli altri su come comportarsi. Se bisogna tenerne conto, allora il mondo è peggio di quanto pensassi” .

OMNISPORT | 21-12-2020 13:03