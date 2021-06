Tennis, Cecchinato: "Momento speciale per me e per l'Italia"

Esordio vincente per Marco Cecchinato.

L’azzurro che si sta ritrovando è reduce dalla finale nell’ATP di Parma poi persa contro Korda. Il siciliano ha intanto superato il primo turno del Roland Garros, un torneo a lui sempre molto caro, battendo Uchiyama per 3-6, 6-1, 6-2, 6-4.

A Eurosport Cube ha detto: “Felice di aver rimontato e vinto una partita non facile: tra la finale di Parma e il Roland Garros, questo è un momento speciale per me e per il tennis italiano… Anche grazie al ritorno del pubblico sugli spalti”.

E sulla finale di Parma: “Giocare in Italia è sempre giocare e giocare la semifinale e finale con il pubblico è stato di oggi, anche oggi a Parigi con questa percentuale di pubblico è stato bello”.

OMNISPORT | 01-06-2021 21:21