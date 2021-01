Tennis, Challenger Istanbul: Musetti e Giustino eliminati

Non arrivano grandi notizie per il tennis azzuro dall’ATP Challenger di Istanbul. I nostri Musetti e Giustino sono infatti eliminati per mano di due francesi.

Eppure Musetti, testa di serie del torneo, lasciava presagire di poter arrivare almeno alle semifinali, invece, nulla da fare. Bejamin Bonzi in meno di un’ora ha messo ko l’italiano e archiviato la sfida con lo score di 6-1, 6-4. Poco da dire sul primo set vinto con troppa scioltezza dal francese che deve faticare di più per vincere il secondo.

Non sono andate meglio le cose per Giustino che viene eliminato da Antoine Hoang. Anche qui il risultato parla abbastanza chiaro: 6-4, 6-4: fatali all’italiano il break concesso nel nono gioco nel primo set e quello nel settimo nel secondo. Bonzi e Hoang accedono quindi ai quarti di finale e saranno avversari proprio domani mattina alle ore 8.00.

OMNISPORT | 21-01-2021 11:11