Tennis, dalla Svizzera ombre sul ritorno di Federer

07-09-2022 18:11

Quando torna in campo Roger Federer? Stando alle ultime news lo svizzero sarà protagonista della Laver Cup in programma a Londra dal 23 al 25 settembre.

Poi dovrebbe prendere parte all’ATP di Basilea. In un’intervista ha parlato però Roger Brennwald il direttore del torneo.

“Sappiamo che si sta allenando, ma solo lui può dare informazioni certe sulle sue condizioni”. In questi giorni a ESPN, anche John McEnroe ha parlato dell’ex numero uno: “Pensavo che si sarebbe ritirato a Basilea, ma sembra che voglia giocare anche nel 2023.Roger si è guadagnato il diritto di fare tutto ciò che vuole. Indipendentemente dalla sua età e dal fatto che non gioca da molto tempo, la pressione sulle sue spalle sarà comunque enorme”.

Parte della stampa elvetica, inoltre, in queste ore ha messo in dubbio la presenza di Re Roger anche alla Laver Cup. Il campione svizzero, che non gioca da Wimbledon 2021 quando venne eliminato da Hubert Hurkacz avrebbe nuovi problemi al ginocchio.

Federer è uno dei fondatori della competizione e dovrebbe scendere in campo (ma a questo punto il condizionale è d’obbligo) nel team Europa con Nadal che dopo gli US open potrebbe non esserci, Andy Murray, Novak Djokovic, Casper Ruud e Stefano Tsitsipas.