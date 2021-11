Tennis, Daniil Medvedev racconta un retroscena sulla Coppa Davis

29-11-2021 16:34

La Russia ha sconfitto la Spagna per 2-1 e si è qualificata ai quarti di finale della Coppa Davis. Del successo dei russi ne ha beneficiato la Serbia, che è riuscita a staccare il pass per i quarti di finale. Daniil Medvedev, atleta della Russia, racconta un interessante retroscena sulla partita con la Spagna:

“Durante la partita abbiamo ricevuto messaggi da alcune persone dalla Serbia. Non dirò di chi, non hanno scritto soltanto a me. Ci dicevano: “Dai, crediamo in voi”. È stato divertente, loro dovevano stare davanti al televisione e tifare. Il nostro obiettivo era vincere la partita, non eliminare la Spagna o la Serbia, dunque abbiamo fatto la nostra partita e siamo contenti di averlo fatto”.

OMNISPORT