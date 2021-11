Tennis, Del Porto torna ad allenarsi: rientro in vista

25-11-2021 10:57

Juan Martin Del Potro non gioca in un match agonistica da più di due anni, ovvero dal 19 giugno 2019, nel torneo del Queen’s e sull’erba di Londra. Li poi una scivolata e un nuovo infortunio della sua tremenda carriera piena di stop.

Come scrive AO Sport, sembra però che Del Potro stia ricominciando ad allenarsi sui campi del Club Argentino de Tenis. Ancora una data per il rientro non c’è, ma sembra gli organizzatori dei tornei sul rosso sudamericani siano molto fiduciosi su una sua eventuale partecipazione.

Queste le parole di Marcelo Denti sull’opportunità di vedere l’ex numero 3 del mondo sulla terra rossa dell’Estadio Mario Alberto Kempes, in un’intervista ripresa da TycSports:

“È una grande notizia il fatto che Del Potro ha inserito l’opzione Cordoba nella sua agenda personale. Stiamo facendo il massimo sforzo per rendere possibile questa eventualità”.

OMNISPORT