Tennis, Del Potro: ancora lontani i tempi di recupero

Un vero e proprio calvario infinito. L’infortunio al ginocchio non concede pace al tennista argentino, che stenta a vedere la luce in fondo al tunnel.

Secondo quanto riportato da “La Nacion”,: “l’argentino avverte ancora “attrito” alla rotula che lo ostacola quando gioca a tennis, ma anche nelle più semplici azioni quotidiane, come salire o scendere le scale. Il campione continua a cercare soluzioni, ma il suo morale è ai minimi termini”.

Settimana scorsa a Porto Alegre, Del Potro è statooperatoper la quarta volta in un anno e mezzo: per cercare di risolvere il problema, il tennista ha intrapreso un trattamento a base di cellule staminali per eliminare il dolore e accelerare il recupero verso il ritorno sui campi.

OMNISPORT | 15-12-2020 13:45