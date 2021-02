Tennis, Djokovic: "Rod Laver Arena campo incredibile"

In sessione serale il numero uno al mondo Novak Djokovic ha iniziato nel migliore dei modi il suo percorso nel primo Slam. Il serbo ha battuto Chardy ed è già al secondo turno.

Al termine del match si è detto contento e ha dichiarato: “C’è questa storia d’amore in corso tra me e la Rod Laver Arena. Spero di disputare molte altre partite come quella di stasera. Volevo iniziare bene fin da subito, ovviamente. Primo incontro, sessione notturna, è molto speciale, questo è senza ombra di dubbio uno dei campi più incredibili del mondo”.

