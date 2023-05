Tennis, Fognini: "Se sto bene posso ancora dire la mia"

Bella vittoria del ligure al primo turno del Roland Garros

30-05-2023 09:36

Si è visto un buon Fabio Fognini in gara ieri, 29 maggio, al Roland Grros in grado di battere in tre set il numero 10 al mondo Auger Aliassime. Per lui si tratta della prima vittoria su un top 10 al Roland Garros e la terza in assoluto nella sua carriera a livello major.

“Se sto bene posso ancora dire la mia – ha spiegato nel corso della conferenza stampa – A 36 anni sono ancora competitivo e questo tipo di partite mi tengono vivo. Dopo essere stato ai box per un mese aver giocato Roma e aver fatto terzo turno questo è un altro risultato che mi riempie di orgoglio”.

Niente da fare invece per il siciliano Cecchinato, semifinalista a Parigi nel 2018, che ha perso in tre set 6-1 6-1 6-3 contro il francese Luca Van Assche.