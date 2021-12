Tennis, Giorgi testa di serie agli Australian Open?

19-12-2021 13:47

Una serie di forfait per gli Australian Open 2022 potrebbe portare la Giorgi a diventare testa di serie. Dopo Bianca Andreescu, Serena Williams e Karolina Pliskova, nemmeno la finalista dello scorso anno, la statunitense Jennifer Brady, sarà a Melbourne

Se le cose rimanessero così, la Giorgi sarebbe la 31esima testa di serie: per il momento è solo una ipotesi in attesa dei primi risultati e tornei del 2021. La marchigiana è iscritta nei due WTA 250 in programma a Melbourne Park la prima settimana del 2022,

