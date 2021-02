Tennis, i tabelloni degli Australian Open. Sfida ostica per Sinner

Manca sempre meno all’inizio dell’edizione più complessa di sempre degli Australian Open che partono l’8 febbraio da Melbourne. Dopo quarantena, giocatori in isolamento finalmente è tempo di scendere in campo.

Sono stati sorteggiati infatti i tabelloni maschili e femminili della prima prova slam dell’anno.

Al maschile c’è molto interesse e la sfida è più viva che mai: è vero che il numero uno al mondo Novak Djokovic è sempre il favorito ma non è detto che non ci possano essere sorprese. Altro osservato speciale è Rafael Nadal che qui non ha mai brillato e ha solo vinto nel 2009 e ad esempio l’anno scorso e uscito ai quarti.

Occhi puntati anche sui “soliti” nomi, ovvero Thiem, Zverev e magari anche Medvedev.

Dal lato del numero 1, Djokovic, c’è sia Thiem che il tedesco Zverev mentre dal lato di Nadal ci sono Tsitsipas, Medvedev e Rublev.

Per quanto riguarda i colori azzurri le speranze più grandi sono rappresentati da Sinner e da Berrettini che non sono stati fortunatissimi. In particolar modo Sinner (che intanto ha già raggiunto la semifinale in uno dei tornei che si stanno giocando a Melbourne) ha beccato il canadese Shapovalov avversario mai ostico che ha raggiunto i quarti agli US Open 2020.

Nemmeno Berrettini potrà stare troppo tranquillo con la sfida a Kevin Anderson. Attenzione anche a Querrey-Sonego e Fognini-Herbert.

Le sfide degli italiani al primo turno:

Tiafoe-Travaglia

Shapovalov-Sinner

Mager-Karatsev

Querrey-Sonego

McDonald-Cecchinato

Anderson-Berrettini

Fognini-Herbert

Laaksonen-Caruso

Cuevas-Seppi

Al femminile meno speranze azzurre ma curiosità per sapere se Serena Williams riuscirà ad accaparrarsi lo Slam numero 24 della sua lunga carriera. Prima testa di serie la numero uno e “padrona di casa” Ashleigh Barty, seguita dalla numero due Simona Halep.

Anche in questo caso non sono troppe fortunate le italiane in gara: tre delle nostre atlete sfideranno teste di serie ovvero Jasmine Paolini, Martina Trevisan e Sara Errani.

Le sfide delle italiane:

Trevisan – Alexandrova

Barthel – Cocciaretto

Paolini – Ka. Pliskova

Errani – Q. Wang

Shvedova – Giorgi

OMNISPORT | 05-02-2021 12:20