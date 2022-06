Tennis, Ivanisevic incoraggia Djokovic per Wimbledon

06-06-2022 23:30

Novak Djokovic non ha terminato come avrebbe voluto il suo Roland Garros, con l’uscita ai quarti in cinque set contro Rafael Nadal, poi vincitore del toreo.

L’anno del serbo è altalenante con il solo trofeo del Masters 1000 di Roma messo in bacheca. Ora nel mirino non può che esserci la terza prova Slam dell’anno, Wimbledon.

A cercare di incoraggiarlo e infondergli fiducia Goran Ivaniservic: “Novak Djokovic sarà il principale favorito a Wimbledon, come lo era Rafael Nadal al Roland Garros. Novak ha soltanto bisogno di riposare bene e prepararsi fisicamente e mentalmente per Wimbledon. Ha tutte le carte in regola per vincere il titolo, ho ottime sensazioni. Dobbiamo concentrarci su questo ora. La cosa fondamentale per Nole è recuperare mentalmente.Come ho già detto in passato, la mentalità di Djokovic è diversa rispetto a quella della maggior parte di noi. Anche se ha bisogno di meno tempo rispetto agli altri per tornare al 100%, adesso ha bisogno di ricaricare le pile. Ha superato sconfitte dolorose in passato e sono certo che arriverà a Londra nelle migliori condizioni”.