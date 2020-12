Tennis, Juan Carlos Ferrero: Carlos Alcaraz nella top 50 nel 2021

L’ex campione di Roland Garros Juan Carlos Ferrero oggi è l’allenatore e mentore del giovane prodigio spagnolo Carlos Alcaraz. Il 17enne di Murcia ha appena vinto il premio ATP come “Newcomer of the year”, passando dal numero 491 di fine 2019 al 141 di fine 2020, un salto di 350 posizioni, grazie ad una stagione di grande crescita.

Ferrero, intervistato da Tennis Major ha tracciato un profilo molto positivo del baby prodigio: “E’ ancora abbastanza giovane e ha molto da migliorare. In questa preseason stiamo lavorando molto sulla sua forma fisica e sul servizio. ha già colpi abbastanza buoni e un’ottima mentalità: i momenti più difficili del match li affronta in modo positivo, anche se c’è molto da fare.” Stiamo lavorando duramente, se rimane voglioso e concentrato tutto l’anno come sta dimostrando adesso, a fine 2021 potrebbe rientrare nei top 50″.

OMNISPORT | 23-12-2020 14:10