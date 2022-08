Tennis, la 'resa' di Novak Djokovic. E lo spettro sugli US Open

04-08-2022 21:31

Novak Djokovic salterà il Master 1000 di Montreal in programma dall’8 al 14 agosto. La notizia era nell’aria, l’ufficialità è arrivata questa sera (giovedì 4 agosto). D’altronde quella del sette volte vincitore di Wimbledon si può definire una ‘scelta forzata’. In Canada, così come negli Stati Uniti, vige il divieto d’ingresso per i non vaccinati contro il Covid.

Cosa succederà ora che il tennis si è spostato dall’altra parte dell’Atlantico? Perché il calendario si fa fitto e soprattutto importante in chiave ranking: nelle prossime settimane ci saranno infatti il Master 1000 di Cincinnati e poi gli Us Open (che Djokovic ha già vinto 3 volte). “Mi sto preparando come se potessi competere, mentre – ha scritto il serbo sui suoi canali social – aspetto di sapere se c’è spazio per me per viaggiare negli Stati Uniti”.

Nel 2022 Djokovic, dopo esser stato escluso dagli Australian Open proprio per le questioni legate al vaccino anti Covid, si è poi imposto a Wimbledon dopo aver “lasciato dietro di sé” Kwon, Kokkinakis, Kekmanović, van Rijthoven, Sinner, il britannico Norrie e Kyrgios in finale. Per il serbo è stata la 32ª finale in un torneo dello Slam, l’ottava nel Major londinese e la terza consecutiva dal 2019.