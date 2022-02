Tennis, la russa Pavlyuchenkova prende una posizione

28-02-2022 17:18

Mentre la situazione tra Russia e Ucraina è ancora tesa tanti sportivi iniziano a dire la loro opinione e prendere una posizione.

Dopo la commovente lettera dell’ucraina Elena Svitolina, attraverso una stories su Instagram la russa Anastasia Pavlyuchenkova ha detto la sua.

“Gioco a tennis da quando sono bambina e ho sempre rappresentato con orgoglio la Russia, il mio paese, la mia casa. Ma in questo momento sono spaventata così come lo sono i miei amici e la mia famiglia – e poi chiarisce – Ma non ho paura di dire esplicitamente che sono contro la guerra e la violenza”

OMNISPORT