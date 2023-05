Tennis, la Sabalenka sfida ancora Swiatek

La bielorussa sfida di nuovo la numero uno

05-05-2023 13:08

In conferenza stampa Aryna Sabalenka, si prepara a sfidare al Madrid Open ancora Iga Swiatek, una rivincita della finale di Stoccarda: “Sì, voglio davvero avere questa vendetta. Penso che giocherei solo con più passione. Non affretterei le cose. Vorrei solo andare ancora una volta in campo, provare meglio e lottare per questo titolo”.

E poi: “Ovviamente preferisco giocare contro di lei in finale piuttosto che nei quarti. Penso che sia davvero bello che stiamo giocando contro così costantemente, quindi ci incontreremo in finale, e spero che possa essere lo stesso. Ma sì, è sempre dura. Sono sempre grandi battaglie. Devi sempre combattere molto, molto duramente contro Iga. Sono pronta per questo. Direi che prima, come le nostre prime partite della scorsa stagione, quando non mi sentivo al meglio, era davvero dura giocare contro di lei perché non avevo così tante armi. Avevo il mio carattere e basta. Più tardi, nella stagione in cui ho aggiustato il mio servizio, ho capito che in realtà posso giocare bene contro di lei, posso batterla. In questo momento è una mentalità diversa la mia. Entrando in questa partita ti prepari semplicemente per una dura battaglia, e qualunque cosa accada in campo, non ti preoccupa davvero. Sono concentrata, pronta e mi sto davvero divertendo”.