Tennis, la stagione di Murray parte da Biella

Lo scozzese Andy Murray riparte dall’Italia e da Biella. Il tennista è infatti costretto a saltare gli Australian Open dato che fino a qualche settimana fa era positivo e non sarebbe mai riusciuto a rispettare la quarantena e entrare nel paese.

Il tennista intanto è in italia dove parteciperà al Challenger 125 di Biella 2 che si disputerà dal 15 al 21 febbraio. Murray ha prenotato un alloggio al Santo Stefano SPA Relais, per lui una suite e la possibilità di allenarsi in uno dei campi della struttura.

OMNISPORT | 04-02-2021 22:25