Tennis, Masters 1000 di Cincinnati a Zverev: Rublev dominato

È Alexander Zverev ad aggiudicarsi il Masters 1000 di Cincinnati. Il tedesco, numero 5 del circuito mondiale e campione olimpico in carica, è riuscito a sbarazzarsi in due soli set della resistenza del russo Andrey Rublev.

In Ohio finisce infatti 6-2, 6-3, in una finale mai realmente in discussione e dominata agevolmente da Zverev. Per lui si tratta del diciassettesimo trofeo in carriera, il quinto di categoria. E il tedesco è sempre più il nome di punta tra gli emergenti del grande tennis internazionale.

OMNISPORT | 22-08-2021 23:43