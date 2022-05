Tennis, McEnroe consacra la Swiatek

31-05-2022 17:49

Per il momento, non sembra che Iga Swiatek abbia rivali. Lo ha ribadito anche l’ex tennista americano John McEnroe.

“Forse solo la pressione può fermare Iga Swiatek in questo torneo, perché è dura quando tutti si aspettano che tu vinca. Se all’inizio del torneo avessi avuto 128 giocatori tra cui scegliere, avrei scelto lei. È possibile che senta la pressione, ma se mi chiedi chi penso che vincerà la sceglierei, sarà dura batterla. Si muove dentro e fuori dagli angoli scivolando come mai nessuno (uomo o donna) abbia visto fare. Lei è la versione femminile di Alcaraz“.

E poi: “Penso che sia più che possibile, anzi probabile, che Swiatek possa dominare nei prossimi anni. Certo, ci sono alcune giovani giocatrici in arrivo, c’è un buon mix di veterane e giovani nel tennis femminile. È stato scioccante che Barty si sia ritirata, vorresti che queste ragazze possano sempre competere e sentirsi bene. Una parte di me si chiede perché sia ​​successo, e spero che non accada di nuovo con altre”.