Tennis, Muguruza salta la stagione su terra e erba

La spagnola ha dato l'annuncio su Instagram

05-04-2023 11:04

La spagnola Garbine Muguruza da mesi non gioca più nessuna partita di tennis.

La sua assenza dai campi da gioco si prolungherà come ha fatto sapere la diretta interessata su Instagram.

“Sto trascorrendo del tempo con la famiglia e gli amici. È stato molto salutare e fantastico, quindi prolungherò questo periodo fino all’estate. Di conseguenza, salterò le tappe sulla terra battuta e sull’erba”.

Stando a quanto si capisce, quindi, la spagnola tornerà a prendere in mano una racchetta dopo Wimbledon con l’inizio della stagione americana all’aperto su cemento..

Prima di Indian Wells aveva scritto: “Nelle prossime settimane mi prenderò una pausa dalle competizioni. Io e il mio team proseguiremo il lavoro per ritrovare il mio livello di tennis e tornerò quando sentirò di essere pronta a gareggiare di nuovo”.

A Marca aveva poi contestualizzato il momento: “L’anno scorso ho messo troppa pressione su me stessa, ero ossessionata dal vincere le partite e rimanere costantemente al top. A questo punto della mia carriera, la classifica non è fondamentale, anche se so che devo portare a casa i match per migliorare un po’ In ogni caso cerco di non pensarci, penso che la cosa migliore sia godermi il mio tempo in campo e provare a conquistare i titoli”.