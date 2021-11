Tennis, Muguruza torna in top tre: ora sfida alla Kontaveit

17-11-2021 10:41

Garbine Muguzurza vola in finale alle WTA Finals grazie a una convincente vittoria sulla connazionale Badosa. Grazie a questo successo l’iberica tornerà a essere in Top 3. Comprensibile così a fine match la sua gioia.

“Sono molto contenta di come ho giocato, sicuramente è stata la mia miglior partita in questo torneo. Era un match difficile, due spagnole una contro l’altra, in un’occasione così importante, in un match inedito che comporta sempre qualche aggiustamento. La partita si è giocata molto di più a livello mentale che non tecnico, e sono stata concentrata e decisa dal primo minuto di gioco. Sono felice di essere riuscita a migliorare progressivamente il mio modo di giocare in queste condizioni di altura, soprattutto al servizio, ma anche negli altri reparti del mio gioco”.

