Tennis, Murray subito fuori a Washington

02-08-2022 09:28

Dopo alcuni problemi fisici e l’uscita di scena a Wimbledon, continua un momento fatto di alto e bassi per Andy Murray.

Lo scozzese, impegnato con il primo turno del torneo di Washington è protagonista di una battagli contro lo svedese Ymer che lo vede alla fine uscire sconfitto dopo oltre tre ore di gioco.

Murray, che perde il primo set dopo tre set point viene sconfitto con il punteggio di 6 – 7, 6 – 4, 6 – 1. Avanza invece Jack Draper che batte in due set l’americano Kozlov per 7-5;6-2. Lo attende ora la testa di serie numero uno, il russo Andrey Rublev che non gioca da prima di Wimbledon (i russi e bielorussi erano stati esclusi dalla prova Slam).