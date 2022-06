ATP 250 Stoccarda, finale Murray-Berrettini

11-06-2022 17:38

Sarà Andy Murray a sfidare Matteo Berrettini nella finale del torneo 250 di Stoccarda.

Lo scozzese, che nei quarti aveva battuto Stefanos Tsitsipas, ha eliminato in semifinale la mina vagante Nick Kyrgios, rimasto in partita fino a inizio secondo set e poi vittima della sua stessa rabbia che gli ha procurato prima un penalty point e poi un penalty game.

Murray si è imposto in 2 set con il punteggio di 7-6, 6-2 giocando in maniera piuttosto solida e non facendosi distrarre delle proteste dell’australiano. Per lui è la seconda finale dell’anno dopo quella di gennaio a Sydney, con l’ultimo titolo nel 2019 ad Anversa.

Contro Berrettini il due volte vincitore di Wimbledon giocherà la finale numero 70 della carriera.